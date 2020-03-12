К благоустройству Театральной площади в Челябинске могут привлечь студентов

12 Март 2020 2020-03-12T17:38:40+03:00

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Театральная площадь Челябинска может скоро преобразиться: проект благоустройства площадки от студентов ЮУрГУ одобрил заместитель мэра по городской среде Александр Егоров.

— Кроме благоустройства, также предложили план озеленения парковочного пространства. Будет центральная пешеходная ось, новый переход, трансформация асфальтового поля в комфортное пространство, расширение тротуара вдоль Тимирязева, плавные пандусы, — написал чиновник в своем телеграм-канале.

Благоустройство площадки могут начать сразу после доработок проекта. Кроме того, студенты также представили идеи мест для других городов региона. Так, после доработок новые пространства могут появиться в Миассе, Златоусте, Кыштыме и Южноуральске.

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ИСТОЧНИК KP.RU