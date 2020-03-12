В Челябинской области поймали торговцев незаконным оружием
165 пистолетов, 25 автоматов, 4 пулемета и множество патронов и взрывателей: именно столько незаконного оружия сотрудники ФСБ России изъяли у преступной группы из Челябинской области. Помимо продажи из-под полы, злоумышленники еще и занимались модернизацией огнестрела.
Кроме южноуральцев, к торговле оружием также могут быть причастны жители Москвы, а также Московской и Тюменской областей. Помимо, непосредственно, товара, у злоумышленников нашли оборудование для приготовления патронов и множество запчастей.
Сейчас правоохранители продолжают поиски других преступников, замешанных в обороте оружия. Все найденное у группы оружие изъято ФСБ.
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ИСТОЧНИК KP.RU