2020-03-12T18:15:00+03:00
Происшествия

В Челябинской области поймали торговцев незаконным оружием

У злоумышленников изъяли 236 единиц огнестрела и не только
Андрей МОСКВИЧЕВ
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На фото лишь малая часть того, что изъяли у группы. Фото: пресс-служба УФСБ России по Челябинской областиНа фото лишь малая часть того, что изъяли у группы. Фото: пресс-служба УФСБ России по Челябинской области
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165 пистолетов, 25 автоматов, 4 пулемета и множество патронов и взрывателей: именно столько незаконного оружия сотрудники ФСБ России изъяли у преступной группы из Челябинской области. Помимо продажи из-под полы, злоумышленники еще и занимались модернизацией огнестрела.

Кроме южноуральцев, к торговле оружием также могут быть причастны жители Москвы, а также Московской и Тюменской областей. Помимо, непосредственно, товара, у злоумышленников нашли оборудование для приготовления патронов и множество запчастей.

Сейчас правоохранители продолжают поиски других преступников, замешанных в обороте оружия. Все найденное у группы оружие изъято ФСБ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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