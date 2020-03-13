«Сидеть и ждать, когда умру?»: молодую маму выписали из больницы с кистой в голове и сильными болями

13 Март 2020 2020-03-13T05:29:34+03:00

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Во время беременности жительница Магнитогорска Анна Афанасьева заболела отитом (воспаление в ухе). Женщина наблюдалась у лора и выполняла все предписания, но ей становилось только хуже. Онемела правая сторона лица, головные боли стали невыносимы.

Через две недели ей экстренно сделали кесарево сечение. Ребенка забрал домой отец, а молодую маму отправили сразу из роддома в стационар местной больницы. Там она пролежала целый месяц, но так и не выздоровела. Не смотря на это, на днях женщину выписали.

— Мой диагноз — нагноившаяся киста крылонебной области справа. Меня не вылечили и с гноем отправили домой к новорожденному ребенку. Как котенка выкинли, — пишет Анна в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК. — Но ведь гной — это не шутки! А если в кровь попадет? Но, видимо, врачам наплевать. А мне то что делать? Сидеть и ждать, когда умру? Кто мне должен делать операцию по удалению кисты? Куда обращаться? Жить то хочется...

Анна уже пожаловалась в региональный Минздрав — но там отвечают в течение нескольких недель. Звонки в страховую медицинскую организацию результатов не дали.

— У пациентки абсцесс в стадии разрешения. Это означает, что он дренирован. Проще говоря, гной уже вытек. Сейчас стадия заживления. Поэтому причин для стационарного лечения, как и истерии нет, — ответил врач.

Однако, женщина не согласна с заключением медиков. Отек не спал, и ее до сих пор мучают боли. Повторный снимок назначили на конец марта. Но молодая мама боится, что за это время ей может стать хуже.

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ИСТОЧНИК KP.RU