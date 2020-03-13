«Просит найти в квартире умершего ребенка и кричит сутками напролет»: жители Магнитогорска не знают, что делать с соседкой

13 Март 2020 2020-03-13T07:04:30+03:00

Изменить размер текста: A A

По адресу ул. Советская, 195 в Магнитогорске проживает пожилая женщина, которую знает весь дом.

— Она каждый день кричит о помощи. Выходит на балкон и просит прохожих вызвать скорую или милицию. Ночью выходит на лестничную площадку и также кричит, — рассказывает соседка в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК. — Мы всем подъездом помогаем ей. Ходим к ней, потому что она то просит посмотреть у нее в квартире умершего маленького ребенка, то выгнать кого-то. Но все это у нее в голове. Она сходит с ума!

У женщины есть два взрослых сына. Но, по словам соседей, они приезжают только в день пенсии. К себе мать не забирают. Говорят: «Она все равно уйдет». Соседи уже сами перекрыли старушке газ, так как она неоднократно забывала его закрывать. Они не знают, что она ест, так как она не ходит в магазин. Участковый развел руками: не в его компетенции.

В психиатрическую больницу просто так насильно не положат. Но можно доказать, что бабушка опасна для себя или окружающих. Если родственникам все равно, во время очередного приступа соседи могут сами вызвать врачей.

— У нас тоже бабушка-соседка кричала три месяца. Сын приехал, только когда полицию вызывали. Мы написали объяснения, всем подъездом подписали и пошли на прием к прокурору. Через три дня бабушку забрали в дом инвалидов, — делятся опытом пользователи соцсети.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU