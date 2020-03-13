В Челябинске младенцу провели уникальную операцию

13 Март 2020 2020-03-13T06:12:35+03:00

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Крошечный пациент хирургов-неонатологов Челябинской областной детской клинической больницы вместе с братом-близнецом родился на 30 неделе беременности, на девять недель раньше срока. Ребеночек весил килограмм. У него диагностировали атрезию желчевыводящих путей. Желчные протоки непроходимы или отсутствуют. Диагноз редкий, встречается на 20-30 случаев.

Как рассказали в пресс-службе ЧОДКБ, единственным способом лечения была операция. Искусственное создание протоков показано в первые три месяца жизни.

Пока шла подготовка к операции, младенчик набирал вес — почти до 2,9 кг. Оперировали Павел Бобошко и Виктор Базалий.

— Операция шла несколько часов. Прогноз благоприятный. Если желчеотток не восстановится, в более позднем возрасте показана рансплантация печени.

Под постом об операции в соцсетях отклик отставила Любовь Чуйкина:

«Прочла и вспомнила хирургов — Павла Григорьевича и Виктора Николаевича. Два месяца они вели моего ребеночка с диагнозом «Атрезия пищевода». Операция прошла на вторые сутки после рождения. Вы бесценны. У нас все хорошо. Спасибо за сына».

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ИСТОЧНИК KP.RU