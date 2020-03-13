На Таганае кормушки для птиц превратили в мусорки

13 Март 2020 2020-03-13T07:42:06+03:00

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Огурцы, помидоры, кожура от банана и апельсина, куски колбасы — неряшливые туристы в национальном парке «Таганай» сваливают в птичьи кормушки объедки и не съеденные припасы.

Волонтеры парка негодуют: урн вдоль туристских троп предостаточно. Объедки мешают птахам разместиться в кормушках. Отведав запрещенного, птица может погнибнуть. Волонтерам приходится чистить «столовые», засыпать в них корм для пернатых, а потом убирать мусор за туристами.

— Отдыхающие в национальном парке «Таганай», вы читать разучились? Или не умели? Для кого висят плакаты около каждой кормушки с информацией о том, чем можно и чем нельзя кормить птиц? Если нет у вас с собой семечек, это не означает, что нужно пихать в кормушку все то, что не доели сами! Вы птицам не помогаете, а только губите их, — обратились через соцсети волонтеры парка к грязнулям.

Администррация парка подписывается под каждым словом и взывает к совести и бытовой культуре туристов. На каждой сосне, у каждой кормушки камеру видеонаблюдения не поставить.

Возле каждой птичьей столовой установлены плакаты-памятни с рационом пернатых. Фото: группа "Национальный парк "Таганай" vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU