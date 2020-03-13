На Таганае кормушки для птиц превратили в мусорки
Огурцы, помидоры, кожура от банана и апельсина, куски колбасы — неряшливые туристы в национальном парке «Таганай» сваливают в птичьи кормушки объедки и не съеденные припасы.
Волонтеры парка негодуют: урн вдоль туристских троп предостаточно. Объедки мешают птахам разместиться в кормушках. Отведав запрещенного, птица может погнибнуть. Волонтерам приходится чистить «столовые», засыпать в них корм для пернатых, а потом убирать мусор за туристами.
— Отдыхающие в национальном парке «Таганай», вы читать разучились? Или не умели? Для кого висят плакаты около каждой кормушки с информацией о том, чем можно и чем нельзя кормить птиц? Если нет у вас с собой семечек, это не означает, что нужно пихать в кормушку все то, что не доели сами! Вы птицам не помогаете, а только губите их, — обратились через соцсети волонтеры парка к грязнулям.
Администррация парка подписывается под каждым словом и взывает к совести и бытовой культуре туристов. На каждой сосне, у каждой кормушки камеру видеонаблюдения не поставить.
Возле каждой птичьей столовой установлены плакаты-памятни с рационом пернатых. Фото: группа "Национальный парк "Таганай" vk.com
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU