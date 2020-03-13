На оживленном проспекте в Челябинске маршрутка не поделила дорогу с иномаркой

13 Март 2020 2020-03-13T08:57:39+03:00

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Утром 13 марта возле остановки «Южная» столкнулись легковушка и ПАЗик. Проезд в сторону АМЗ оказался заблокирован: автомобилистам пришлось объезжать аварию по рельсам, из-за чего трамваи тоже встали в очередь.

У троллейбусов возможности объехать ДТП не осталось, транспорт просто не пролезет в «бутылочное горлышко» между трамваями и скопившимися автомобилями. Пострадавших нет. На место прибыли сотрудники ГИБДД. Причины аварии выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU