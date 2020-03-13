В Челябинской области в селе Русская Теча погиб мотоциклист

13 Март 2020 2020-03-13T10:30:55+03:00

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ЧП в селе Русская Теча случилось 12 марта около 10.30. На пустынной сельской дороге опрокинулся мотоцикл марки Lifan. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 41-летний водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением. На полном ходу байк опрокинулся на дорогу.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.

Инспекторами Госавтоинспекции установлено, что водитель управлял транспортным средством не имея право на управление.

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ИСТОЧНИК KP.RU