На М-5 в Челябинской области на полтора года ограничат движение
Мост через реку Сильга у города Юрюзань закрыт на капитальный ремонт. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» переправу будут ремонтировать полтора года — с 16 марта по 20 октября 2021 года.
Работы ведет подрядчик - ООО «ПСК КамаМост». Ремонт пройдет за за счет средств федерального бюджета. Стоимость контракта — 133 млн 675 тыс. 400 руб.
На время капитального ремонта для автомобилей вводится временное ограничение в виде снижения скорости и организации реверсивного движения.
Автомобилистам следует запастись терпением и планировать свой маршрут с учетом капитального ремонта моста.
Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63.
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