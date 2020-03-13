На М-5 в Челябинской области на полтора года ограничат движение

13 Март 2020 2020-03-13T10:27:34+03:00

Мост у Юрюзани полтора года будет ремонтироваться. Фото: Архив "КП".

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Мост через реку Сильга у города Юрюзань закрыт на капитальный ремонт. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» переправу будут ремонтировать полтора года — с 16 марта по 20 октября 2021 года.

Работы ведет подрядчик - ООО «ПСК КамаМост». Ремонт пройдет за за счет средств федерального бюджета. Стоимость контракта — 133 млн 675 тыс. 400 руб.

На время капитального ремонта для автомобилей вводится временное ограничение в виде снижения скорости и организации реверсивного движения.

Автомобилистам следует запастись терпением и планировать свой маршрут с учетом капитального ремонта моста.

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63.

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ИСТОЧНИК KP.RU