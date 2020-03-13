В Челябинске перед судом предстанет убийца двух женщин

13 Март 2020 2020-03-13T10:46:57+03:00

В Челябинской области перед судом предстанет убийца двух женщин. Фото: Архив "КП".

После развода подсудимый расправился с бывшей тещей и ее знакомой

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В прошлом году житель Магнитогорска словно с ума сошел. Будучи в разводе с женой 23 марта он набросился с кулаками на жену, угрожал ей убийством, разбил ее мобильник.

В тот же день, как сообщает пресс-центр областной прокуратуры, подсудимый обманом завладел заряженным пистолетом своего коллеги-охранника. За передачу оружия, кстати, владелец пистолета получил уголовный срок.

С пистолетом распаленный яростью ревнивец проследовал в дом бывшей тещи в п. Урожайный Агаповского района. Там он расправился с пожилой женщиной и ее знакомой, оказавшейся в квартире в роковой час.

Бывшая родственница убийцы скончалась ото огнестрельного ранения на месте. Вторая женщина умерла в больнице в тот же день.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU