В Челябинске перед судом предстанет убийца двух женщин
В прошлом году житель Магнитогорска словно с ума сошел. Будучи в разводе с женой 23 марта он набросился с кулаками на жену, угрожал ей убийством, разбил ее мобильник.
В тот же день, как сообщает пресс-центр областной прокуратуры, подсудимый обманом завладел заряженным пистолетом своего коллеги-охранника. За передачу оружия, кстати, владелец пистолета получил уголовный срок.
С пистолетом распаленный яростью ревнивец проследовал в дом бывшей тещи в п. Урожайный Агаповского района. Там он расправился с пожилой женщиной и ее знакомой, оказавшейся в квартире в роковой час.
Бывшая родственница убийцы скончалась ото огнестрельного ранения на месте. Вторая женщина умерла в больнице в тот же день.
Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.
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ИСТОЧНИК KP.RU