В зоопарке Челябинска проснулись медведи: весна пришла!

13 Март 2020 2020-03-13T12:04:50+03:00

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Верный признак того, что началась настоящая весна, — проснулись медведи.

— Утро понедельника после нескольких месяцев сна — это вам не шутки, — говорят сотрудники зоопарка. — Почти все наши мишки (и бурые, и гималайские) проснулись и теперь потихоньку раскачиваются, греются в редких лучах весеннего солнца и лениво разглядывают наглых жирненьких воробьишек.

В зоопарке Челябинска проснулись медведи.

В спячке медведь живет за счет накопленных жиров и теряет до 80 кг веса. Долгий зимний сон — это особый режим для организма животных, из него нельзя выйти стремительно и сразу. Сначала короткие прогулки и небольшие порции еды. Но с каждым днем подопечные зоопарка становятся все активнее.

Зоопарк опубликовал видео с питомцами в своей группе в ВК.

— Какие лапочки! — комментируют подписчики.

В зоопарке Челябинска медведи очнулись после спячки.

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ИСТОЧНИК KP.RU