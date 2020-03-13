В зоопарке Челябинска проснулись медведи: весна пришла!
Верный признак того, что началась настоящая весна, — проснулись медведи.
— Утро понедельника после нескольких месяцев сна — это вам не шутки, — говорят сотрудники зоопарка. — Почти все наши мишки (и бурые, и гималайские) проснулись и теперь потихоньку раскачиваются, греются в редких лучах весеннего солнца и лениво разглядывают наглых жирненьких воробьишек.
В зоопарке Челябинска проснулись медведи.
В спячке медведь живет за счет накопленных жиров и теряет до 80 кг веса. Долгий зимний сон — это особый режим для организма животных, из него нельзя выйти стремительно и сразу. Сначала короткие прогулки и небольшие порции еды. Но с каждым днем подопечные зоопарка становятся все активнее.
Зоопарк опубликовал видео с питомцами в своей группе в ВК.
— Какие лапочки! — комментируют подписчики.
В зоопарке Челябинска медведи очнулись после спячки.
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