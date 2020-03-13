2020-03-13T12:04:50+03:00
Общество

В зоопарке Челябинска проснулись медведи: весна пришла!

Посетители уже могут увидеть животных, вышедших из спячки
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Проснувшиеся мишки лениво щурятся на солнышко. Кадр из видео vk.com/chelzooparkПроснувшиеся мишки лениво щурятся на солнышко. Кадр из видео vk.com/chelzoopark
Изменить размер текста:

Верный признак того, что началась настоящая весна, — проснулись медведи.

— Утро понедельника после нескольких месяцев сна — это вам не шутки, — говорят сотрудники зоопарка. — Почти все наши мишки (и бурые, и гималайские) проснулись и теперь потихоньку раскачиваются, греются в редких лучах весеннего солнца и лениво разглядывают наглых жирненьких воробьишек.

В зоопарке Челябинска проснулись медведи.

В спячке медведь живет за счет накопленных жиров и теряет до 80 кг веса. Долгий зимний сон — это особый режим для организма животных, из него нельзя выйти стремительно и сразу. Сначала короткие прогулки и небольшие порции еды. Но с каждым днем подопечные зоопарка становятся все активнее.

Зоопарк опубликовал видео с питомцами в своей группе в ВК.

— Какие лапочки! — комментируют подписчики.

В зоопарке Челябинска медведи очнулись после спячки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске полпред Цуканов хочет видеть много мусоросортировочных заводов
Коронавирус не помеха: Челябинская область готовится к проведению Игр стран БРИКС
Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ, могут бесплатно оформить карты «Мир»
В зоопарке Челябинска проснулись медведи: весна пришла!
Следователи Челябинска прокомментировали убийство женщины, которая много лет выдавала себя за мужчину
В Челябинске готовят к выписке последних постояльцев карантинного центра по коронавирусу
В Челябинске перед судом предстанет убийца двух женщин
На М-5 в Челябинской области на полтора года ограничат движение
В Челябинской области в селе Русская Теча погиб мотоциклист
Половина челябинцев ищут новую работу
На оживленном проспекте в Челябинске маршрутка не поделила дорогу с иномаркой
На Таганае кормушки для птиц превратили в мусорки
В Челябинской области задержали особо опасного преступника
В Челябинске младенцу провели уникальную операцию
«Просит найти в квартире умершего ребенка и кричит сутками напролет»: жители Магнитогорска не знают, что делать с соседкой
«Сидеть и ждать, когда умру?»: молодую маму выписали из больницы с кистой в голове и сильными болями
В Челябинске спасли от тюрьмы ополченца из ДНР
В Челябинской области поймали торговцев незаконным оружием
К благоустройству Театральной площади в Челябинске могут привлечь студентов