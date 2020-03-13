Полпред президента на совещании в Челябинске рассказал о борьбе с коронавирусом

13 Март 2020 2020-03-13T15:45:49+03:00

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В пятницу, 13 марта, на заседании окружного совета по экологии при полпреде президента в УрФО Николай Цуканов открыл свое выступление информацией о мерах борьбы с распространением коронавируса в России.

В нашей стране, подчеркнул он, ситуация управляемая.

— Вопрос — на особом контроле главы государства. Но риски распространения достаточно велики. Меры предпринимаются. Например, закрываются воздушные гавани, порты, — отметил он.

В УрФО нет ни одного зараженного, в России коронавирус диагностирован у 34 человек.

В Челябинске карантин по коронавирусу открыт на базе противотуберкулезного диспансера. В изоляции, под наблюдением медиков, сейчас находятся восемь граждан КНР. Все здоровы.

В перерыве заседания полпред Цуканов призвал коллег выйти из зала заседаний, чтобы проветрить помещение и «продезинфицировать руки». Превентивные меры — самые эффективные.

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ИСТОЧНИК KP.RU