Работники челябинского завода недовольны низкими зарплатами

13 Март 2020 2020-03-13T17:04:19+03:00

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Рабочие Челябинского электрометаллургического комбината негодуют. Сотрудники требуют от начальства подписать отраслевое тарифное соглашение. Причина проста — документ гарантирует льготы и высокую стабильную зарплату.

Соглашение, которое предлагает ряд соцгарантий для рабочих, подписали почти все металлургические предприятия России. Однако профсоюз сотрудников ЧМК уверен, что их завод его не подпишет. При этом, рабочие отметили, что у предприятия есть финансовые возможности для подписания документа.

Представители руководства, в свою очередь отметили, что комбинат не отказывается от участия в соглашении и предоставили официальное согласие. Условия документа будут пролонгированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU