Мэрия Челябинска ищет подрядчика на отлов и содержание животных

13 Март 2020 2020-03-13T19:02:32+03:00

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Бездомных животных будут отлавливать и содержать за счет городского бюджета. Мэрия Челябинска объявила соответствующий аукцион для двух подрядчиков.

Согласно изданию «Медиазавод», компания, которая будет заниматься отловом, получит чуть меньше четырех миллионов рублей. За это подрядчик будет обязан не только забрать животное, но перевести его в приют. На перевозки у водителей компании-победителя будет не более 6 часов для питомца.

Более солидная сумма в 10 с половиной миллионов достанется фирме, которая будет заниматься содержанием бродячих животных. Компания будет отвечать за вакцинацию, прочее лечение, а также на маркирование питомцев.

Заявки подрядчики могут оставить до 20 марта. Заниматься отловом и содержанием компаниям придется до 25 декабря 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU