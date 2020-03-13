В Челябинске ищут водителя маршрутки
Переломы руки со смещением — именно это пришлось пережить 14-летней челябинской школьнице во время будничной поездки в маршрутке. Из-за неаккуратной езды водителя, девочка получила серьезные травмы.
Историей Марии поделилась ее мама в социальных сетях. Школьница возвращалась с дополнительных занятий из Советского района, однако спокойной поездка не оказалась.
— Он ехала от ДК «Колющенко» до «Академика Королева». Во время остановки, водитель резко перестроился и совершил резкое торможение, из-за чего моя дочь упала. После он высадил и поехал дальше, — пишет женщина в социальных сетях.
Сейчас правоохранители уже зафиксировали травмы девочки. Мать женщины также просит помощи от возможных свидетелей и простых горожан в поисках лихача-водителя.
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ИСТОЧНИК KP.RU