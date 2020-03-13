В Челябинске дети пытались ограбить магазин

13 Март 2020 2020-03-13T19:25:02+03:00

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Суровые челябинские дети — именно так можно написать видеоролик недавно появившийся в соцсетях. Ребята пытались ограбить местный ларек с помощью фальшивого пистолета.

На кадрах с камеры видеонаблюдения можно увидеть, что дети не сразу начали угрожать пластмассовым оружием. Вероятно, они сначала просто попытались выпросить что-то, а когда ничего не вышло уже решили пустить в ход игрушку и актерскую игру.

До конца непонятно смогли ли малолетние злоумышленники реально что-то украсть, но для их это уже не так важно. Ребят поймали благодаря видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="344" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/766309" frameborder="0"></iframe> В Челябинске подростки грабят ларек с игрушечным пистолетом.Видео: 2ch

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ИСТОЧНИК KP.RU