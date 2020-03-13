В Челябинске дети пытались ограбить магазин
Суровые челябинские дети — именно так можно написать видеоролик недавно появившийся в соцсетях. Ребята пытались ограбить местный ларек с помощью фальшивого пистолета.
На кадрах с камеры видеонаблюдения можно увидеть, что дети не сразу начали угрожать пластмассовым оружием. Вероятно, они сначала просто попытались выпросить что-то, а когда ничего не вышло уже решили пустить в ход игрушку и актерскую игру.
До конца непонятно смогли ли малолетние злоумышленники реально что-то украсть, но для их это уже не так важно. Ребят поймали благодаря видео.
В Челябинске подростки грабят ларек с игрушечным пистолетом.Видео: 2ch
К ЧИТАТЕЛЯМ
Cтали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU