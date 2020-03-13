2020-03-13T19:25:02+03:00
Общество

В Челябинске дети пытались ограбить магазин

Из вооружения — игрушечный пистолет
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Фото: кадр из видео, 2chФото: кадр из видео, 2ch
Изменить размер текста:

Суровые челябинские дети — именно так можно написать видеоролик недавно появившийся в соцсетях. Ребята пытались ограбить местный ларек с помощью фальшивого пистолета.

На кадрах с камеры видеонаблюдения можно увидеть, что дети не сразу начали угрожать пластмассовым оружием. Вероятно, они сначала просто попытались выпросить что-то, а когда ничего не вышло уже решили пустить в ход игрушку и актерскую игру.

До конца непонятно смогли ли малолетние злоумышленники реально что-то украсть, но для их это уже не так важно. Ребят поймали благодаря видео.

В Челябинске подростки грабят ларек с игрушечным пистолетом.Видео: 2ch

К ЧИТАТЕЛЯМ

Cтали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24