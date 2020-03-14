Молодой весны гонцы. В Челябинскую область вернулись лебеди

14 Март 2020 2020-03-14T07:17:09+03:00

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Внимательные почитатели живой природы, фотоохотники Челябинской области, первыми в соцсетях оповестили: на озера и реки нашего региона вернулись лебеди. Белоснежные птицы собираются у быстрой воды проталин.

В Челябинском орнитологическом обществе просят не пугать птиц. Им есть чем питаться: минувшая зима была теплой, и кормовая база позволила продержаться лебедям, которые не улетели на юг из-за нехватки сил или болезней.

Если вы любите птиц, участвуйте в областной акции «Лебедушка 2020». Ее задача — подсчитать число грациозных созданий, находящихся под охраной закона. Плюс, выяснить, как общаются лебеди с другими пернатыми.

— Один из итогов акции — оценка особенностей жизни лебедей и, в случае необходимости, своевременное принятие мер их охраны. Мы продолжим собирать материал, чтобы научно обосновать насколько мифично представление о лебедях, как об уничтожителях других птиц, — говорит председатель Челябинского орнитологического общества Ирина Чухарева.

Данные об участии в акции «Лебедушка» принимаются на страницах группы Челябинского орнитологического общества в соцсетях:

vk.com/id70435574, ok.ru/profile/513137860161, www.facebook.com/irina.chuhareva

или по адресу эл.почты Ornis12007@yandex.ru,

а также по телефону горячей линии 8-950-749-44-09.

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ИСТОЧНИК KP.RU