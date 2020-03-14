2020-03-14T07:39:13+03:00
Общество

В Челябинске в женской колонии выбрали «Мисс весну-2020»

В празднике участвовали осужденные из всех отрядов
Ольга АНТОНОВА
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Участница конкурса в платье "ВЕсенняя сакура". Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.Участница конкурса в платье "ВЕсенняя сакура". Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.
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Осужденная Анастасия, отбывающая срок в женской колонии Челябинска, на воле пекла торты на заказ. Потому к конкурсу «Мисс весна-2020», который устроила для контингента администрация колонии, испекла в качестве творческого задания торт «Очарование женственности» и подготовила танец «Почемучка». Она заняла первое место в конкурсе «Мисс весна-2020».

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области, в конкурсе, состоявшем из творческого задания и дефиле, участницы удивили жюри танцами, песнями, юмористическими сценками и театральными миниатюрами.

Второе место занял отряд №6, который выделялся необычным нарядом. Платье «Весенняя сакура» восхитило зрителей тщательностью проработки деталей.

Третье место — за отрядами №7 и №13. Первый показал современный танец с элементами классики под музыку «Улетай». Второй — удивил зал ярким выступлением-дискотекой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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