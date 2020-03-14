2020-03-14T08:23:21+03:00
Общество

В Челябинской области школьные дворы завалены упаковками из-под бесплатного молока

Старшеклассники призывают учеников младших классов подумать об экологии
Ольга АНТОНОВА
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Задача родителей - привить детям бытовую культуру и научить заботиться об окружающей среде. Фото: Архив "КП".Задача родителей - привить детям бытовую культуру и научить заботиться об окружающей среде. Фото: Архив "КП".
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С февраля ученики начальной школы в Челябинской области получают бесплатное молоко.

Через месяц старшеклассники областных школ взвыли: дворы у школ завалены пустой молочной упаковкой. Дети ленятся донести тару до урны. В группе «Газета «Сосновская нива» социальной сети ВКонтакте появилось открытое письмо старшеклассников одной из школ Сосновского района.

— Мы, ученицы старшей школы, устроили субботник во дворе младшей школы, который был завален молочной упаковкой. Полтора часа мы собирали эту «красоту», убрали много другого бытового мусора. Но вскоре двор опять был завален упаковками из-под молока. Мы пишем не для того, чтобы нас похвалили, а чтобы вы, взрослые, приучили детей к порядку и сохранению экологии.

Подписчики с мыслями старшеклассниц согласны.

Александра Жарская: «На школьном дворе нужна не одна урна, а много!».

Надежда Сафронова: «Мой сын — второклассник и тоже всегда подбирает мусор на школьном дворе».

Кристина Андреева: «А сколько этих коробочек валяется в реке!».

Школьные дворы в Челябинской области завалены упаковками из-под детского молока. Фото: газета "Сосновская нива" (Сосновский район) vk.com

Школьные дворы в Челябинской области завалены упаковками из-под детского молока. Фото: газета "Сосновская нива" (Сосновский район) vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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