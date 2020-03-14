В Челябинске жителям «Академ Риверсайда» сообщили, когда появится дорога
История микрорайона «Академ Риверчайд» — хроника скандалов и разочарований.
Видовой кусок земли на пересечении ул. Братьев Кашириных — Университетской Набережной — ул. Молодогвардейцев отдали под высотки бездарной архитектуры.
Далее грянул скандал с обманутыми дольщиками.
Потом посыпались претензии жильцов на отсутствие детсадов, школ, поликлиники. Сейчас открыт один сад, построят еще несколько и школу.
Важная проблема — отсутствие дорог и пешеходных переходов. Например, по ул. Наркома Малышева.
В ответ на письмо жильцов «Академа» о том, когда появится дорога, пешеходный переход, светофор и тротуары чиновники сообщили: «Проектирование дороги по ул. Наркома Малышева на участке от ул. Бр. Кашириных до Университетской набережной планируется в 2021 г».
На перекрестке Университетской набережной — ул. Наркома Малышева появится светофор.
Для временного решения вопроса в III квартале нынешнего года построят регулируемый пешеходный переход в районе перекрестка Университетской набережной и ул. Наркома Малышева.
В мэрии верстают программу развития улично-дорожной сети в 2021-2025 гг. В эти сроки и появится дорога в микрорайоне.
Ответ чиновникеов по строительству пешеходного перехода. Фото: группа "Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Жители" vk.com
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