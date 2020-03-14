В Челябинске жителям «Академ Риверсайда» сообщили, когда появится дорога

14 Март 2020 2020-03-14T10:08:44+03:00

Каждый день жители "Академа" рискуют жизнью, перебегая широченную дорогу по гололеду и грязи. Фото: Николай Ольховский.

«Комсомолка» узнала, долго ли еще новоселам хлюпать по грязи

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История микрорайона «Академ Риверчайд» — хроника скандалов и разочарований.

Видовой кусок земли на пересечении ул. Братьев Кашириных — Университетской Набережной — ул. Молодогвардейцев отдали под высотки бездарной архитектуры.

Далее грянул скандал с обманутыми дольщиками.

Потом посыпались претензии жильцов на отсутствие детсадов, школ, поликлиники. Сейчас открыт один сад, построят еще несколько и школу.

Важная проблема — отсутствие дорог и пешеходных переходов. Например, по ул. Наркома Малышева.

В ответ на письмо жильцов «Академа» о том, когда появится дорога, пешеходный переход, светофор и тротуары чиновники сообщили: «Проектирование дороги по ул. Наркома Малышева на участке от ул. Бр. Кашириных до Университетской набережной планируется в 2021 г».

На перекрестке Университетской набережной — ул. Наркома Малышева появится светофор.

Для временного решения вопроса в III квартале нынешнего года построят регулируемый пешеходный переход в районе перекрестка Университетской набережной и ул. Наркома Малышева.

В мэрии верстают программу развития улично-дорожной сети в 2021-2025 гг. В эти сроки и появится дорога в микрорайоне.

Ответ чиновникеов по строительству пешеходного перехода. Фото: группа "Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Жители" vk.com

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