В Челябинской области город терпит «дорожное стихийное» бедствие
Осенью прошлого года в Чебаркуле разразилась масштабная коммунальная авария: без отопления и горячей воды остались 13 тысяч жителей военного городка. Последствия ЧП устраняли всем миром: гражданские службы, силы ЦВО.
Сейчас коммунальные блага в жилых домах, детсадах, школе военного городка есть. А вот дорог — нет. И активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта бьют тревогу.
— Улицы и проезды перекопали, чтобы добраться до старых труб и решить многолетнюю проблему с отоплением. С тех пор 13 тыс. дороги в городке выглядят, как после бомбежки. По словам представителя мэрии Чебаркуля, разбитые дороги военного городка передали на баланс муниципалитета, — сообщают в ОНФ.
Контракт на капремонт сетей предполагал укладку асфальта. В том числе, на тротуарах. Указан срок: до 1 декабря 2019 г. Но асфальта нет, и раскисшая весенняя грязь, как болото, непроходима.
Активисты ОНФ просят мэрию Чебаркуля решить дорожную проблему.
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