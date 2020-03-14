В Челябинской области город терпит «дорожное стихийное» бедствие

14 Март 2020 2020-03-14T11:15:14+03:00

ПО раскисшей весенней грязи не пройдет ни враг, ни друг! Фото: группа "ОНФ Челябинск | Online" vk.com

После устранения глобальной коммунальной аварии в военном городке Чебаркуля ни проехать, ни пройти

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Осенью прошлого года в Чебаркуле разразилась масштабная коммунальная авария: без отопления и горячей воды остались 13 тысяч жителей военного городка. Последствия ЧП устраняли всем миром: гражданские службы, силы ЦВО.

Сейчас коммунальные блага в жилых домах, детсадах, школе военного городка есть. А вот дорог — нет. И активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта бьют тревогу.

— Улицы и проезды перекопали, чтобы добраться до старых труб и решить многолетнюю проблему с отоплением. С тех пор 13 тыс. дороги в городке выглядят, как после бомбежки. По словам представителя мэрии Чебаркуля, разбитые дороги военного городка передали на баланс муниципалитета, — сообщают в ОНФ.

Контракт на капремонт сетей предполагал укладку асфальта. В том числе, на тротуарах. Указан срок: до 1 декабря 2019 г. Но асфальта нет, и раскисшая весенняя грязь, как болото, непроходима.

Активисты ОНФ просят мэрию Чебаркуля решить дорожную проблему.

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