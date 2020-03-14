Алексей Текслер подытожил работу заседания окружного Совета по экологии
В Челябинске прошло заседание окружного экологического совета при полпреде президента в УрФО. В город прибыли губернаторы регионов Большого Урала.
В ссоцсетях Алексей Текслер опубликовал главные решения работы совета.
— На ЧМК завершен первый этап модернизации доменной печи и конвертера. Идет второй этап. Выбросы в атмосферу сократятся более чем на 30%.
— При федеральной поддержке в Челябинске и Магнитогорске заменим устаревший общественный транспорт на современный и экологически чистый. Надеюсь, сделать это получится уже в этом году.
— Озвучил тезисы будущего регионального экологического стандарта. Как обещал, там будут дополнительные меры по улучшению экологической ситуации в регионе.
Подписчики на пост отреагировали бурно.
«Сделайте так, чтобы от ЧЭМК не шел непереносимый запах в выходные!».
«Общественный транспорт надо менять срочно! Мы стараемся не ездить на маршрутках, но часто альтернативы нет!».
«Снега не стало, и пыль на дорогах стоит невыносимая».
«Нашему городу нужен только экологически чистый транспорт — трамваи и троллейбусы».
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