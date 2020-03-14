2020-03-14T12:05:53+03:00
Общество

Алексей Текслер подытожил работу заседания окружного Совета по экологии

"Комсомолка" узнала, на что советуют обрптть внимание подписчики аккаунтов губернатора в соцсетях
Ольга АНТОНОВА
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Полпред президента в УрФо Николай Цуканов и губернаторы Большого Урала. Фото: instagram.com/alexeytexler.officialПолпред президента в УрФо Николай Цуканов и губернаторы Большого Урала. Фото: instagram.com/alexeytexler.official
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В Челябинске прошло заседание окружного экологического совета при полпреде президента в УрФО. В город прибыли губернаторы регионов Большого Урала.

В ссоцсетях Алексей Текслер опубликовал главные решения работы совета.

— На ЧМК завершен первый этап модернизации доменной печи и конвертера. Идет второй этап. Выбросы в атмосферу сократятся более чем на 30%.

— При федеральной поддержке в Челябинске и Магнитогорске заменим устаревший общественный транспорт на современный и экологически чистый. Надеюсь, сделать это получится уже в этом году.

— Озвучил тезисы будущего регионального экологического стандарта. Как обещал, там будут дополнительные меры по улучшению экологической ситуации в регионе.

Подписчики на пост отреагировали бурно.

«Сделайте так, чтобы от ЧЭМК не шел непереносимый запах в выходные!».

«Общественный транспорт надо менять срочно! Мы стараемся не ездить на маршрутках, но часто альтернативы нет!».

«Снега не стало, и пыль на дорогах стоит невыносимая».

«Нашему городу нужен только экологически чистый транспорт — трамваи и троллейбусы».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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