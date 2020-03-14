В Челябинске набережную «украсили» приветствиями и просьбой о помощи

14 Март 2020 2020-03-14T12:40:32+03:00

На набережной в центре Челябинска появились странные надписи. Фото: Анни Пауль vk.com

Горожане шутят, что город так странно готовится к саммитам ШОС и БРИКС

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«Каменная одежда» набережной реки Миасс в центре города — притча во языцех. Несколько лет назад гранит зачем-то закрасили краской.

Большими скандалами обернулось строительство участка набережной за зданием исторического музея: парапет очень высокий, гранитная плитка мостовой подогнана плохо.

И вот очередная резонансная история. На граните появились надписи на иностранных языках: «Привет!». Ну, что же, учим американский, испанский, немецкий. Но тут «выстреливает» совсем внезапная надпись на английском: «Help!».

Город готовится к мероприятиям саммитов ШОС и БРИКС?

«Очень актуально! — пишет автор снимков в соцсети ВКонтакте Анни Пауль. — Наклейки на набережной Челябинска. Зарубежные страны — привет!».

Но с властями города нанесение надписей никто не согласовывал. Потому работники подрядных организаций Управления дорожного хозяйства их стерли.

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ИСТОЧНИК KP.RU