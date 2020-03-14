В Челябинске набережную «украсили» приветствиями и просьбой о помощи
«Каменная одежда» набережной реки Миасс в центре города — притча во языцех. Несколько лет назад гранит зачем-то закрасили краской.
Большими скандалами обернулось строительство участка набережной за зданием исторического музея: парапет очень высокий, гранитная плитка мостовой подогнана плохо.
И вот очередная резонансная история. На граните появились надписи на иностранных языках: «Привет!». Ну, что же, учим американский, испанский, немецкий. Но тут «выстреливает» совсем внезапная надпись на английском: «Help!».
Город готовится к мероприятиям саммитов ШОС и БРИКС?
«Очень актуально! — пишет автор снимков в соцсети ВКонтакте Анни Пауль. — Наклейки на набережной Челябинска. Зарубежные страны — привет!».
Но с властями города нанесение надписей никто не согласовывал. Потому работники подрядных организаций Управления дорожного хозяйства их стерли.
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