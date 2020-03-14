2020-03-14T13:32:26+03:00
Общество

В Челябинске с улиц машинами вывозят подтаявший снег

А дворники скалывают лет с тротуаров
Ольга АНТОНОВА
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В субботу дорожные рабочие боролись с грязью вдоль дорог в промзоне... Фото: cheladmin.ruВ субботу дорожные рабочие боролись с грязью вдоль дорог в промзоне... Фото: cheladmin.ru
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Пока весна в нашем городе борется с зимой, подрядчики по уборке дорог рапортуют о борьбе с подтаявшим снегом. По данным пресс-службы администрации Челябинска в пятницу, 13 марта, и в субботу, 14 марта, на полигоны вывезено более тысячи тонн. Всего с начала января — более 475 тыс. тонн снега.

Сегодня на улицах города работают 165 дорожных рабочих. Они скалывают лед с тротуаров, вычищают грязь и вытаявший мусор. На улицы выведено 108 единиц техники.

Жалобы на работу новых исполнтелей контрактов по обслуживанию дорог есть. Подрядные организации уже оштрафованы на 650 тыс. руб.

Люди жалуются на затопленные грязной водой и обросшие льдом тротуары и проезды вдоль домов. Автомобилисты, наплевав на правила благоустройства, паркуют машины на газонах. Далее грязь колесами разносится по городу.

В ближайшие дни Челябинский гидрометцентр обещает мокрый снег и дождь. В воскресенье, 15 марта, и в понедельник, 16 марта, ночью ожидается нулевая температура. Днем воздух прогреется до + 4 градусов.

Работы у подрядчиков будет много.

... и собирали вытаявший мусор в центре. Фото: cheladmin.ru

... и собирали вытаявший мусор в центре. Фото: cheladmin.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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