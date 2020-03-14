Жителю Челябинской области грозит пять лет тюрьмы за найденный телефон

14 Март 2020 2020-03-14T13:44:24+03:00

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В отделение МВД в Златоусте женщина написала заявление о пропаже телефона. Сказала, что забыла смартфон в магазине. Мобильник не из дешевых: владелица купила его за 15 тысяч рублей.

Сотрудники полиции нашли преступника: забытый на прилавке телефон прикарманил молодой человек. Он избавился от сим-карты, чтобы мобильник не смогли отследить, но это не помогло. Сотовый хранители правопорядка изъяли и вернули хозяйке.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до пяти лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас укравший телефон находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU