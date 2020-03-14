Уйдут ли в Челябинске школы на карантн из-за коронавируса

14 Март 2020 2020-03-14T14:35:16+03:00

Отправят ли челябинских школьников на карантин по коронавирусу? Фото: Архив "КП".

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Не успели челябинские школьники втянуться в учебный процесс после трехнедельного карантина по ОРВИ и гриппу, как новая напасть. Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции министерством просвещения РФ отправлено в регионы страны рекомендация перейти на дистанционную форму обучения. При необходимости.

Кроме того, министерством разработаны требования особого режима уборки помещений в детсадах, ссузах, вузах, учреждениях допобразования: дополнительная влажная обработка помещений, проветривание, дезинфекция.

В Челябинской области нет ни одного случая заражения коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 14 марта, сообщил региональный минздрав.

Перейдут ли школы в Челябинске на дистанционное обучение?

— В письме министра акцент сделан на словосочетании «При необходимости». Уйти на карантин рекомендовано регионам, где есть случаи заражения. Всем нужно соблюдать особый режим уборки помещений. Все это у нас есть. Но мы должны быть готовы к любому повороту событий, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск первый заместитель министра образования и науки региона Елена Коузова. — Мы умеем обучать и на карантине. Задания школьники получают через ресурс «Сетевой город».

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ИСТОЧНИК KP.RU