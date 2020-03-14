2020-03-14T14:50:57+03:00
Общество

Сарайчик из Челябинской области борется за звание лучшего арт-объекта страны

Разноцветную стайку из обломков собрал в Сатке московский художник
Ольга АНТОНОВА
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Стайка из Сатки борется за звание лучшего арт-объекта России. Фото: instagram.com/alexeylukaСтайка из Сатки борется за звание лучшего арт-объекта России. Фото: instagram.com/alexeyluka
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Алексей Лука, известный московский художник, очень любит маленький городок Сатка, что в Челябинской области. Его граффити украшены стены здешних домов. Творчеством Лука занимается уже более 15 лет: для него холсты — не только те, что натянуты на подрамники, но и фасады домов, куски дерева.

В прошлрм году, на улице им. 50-летия ВЛКСМ в Сатке, Лука построил сарайчик-стайку. Материалом послужили обломки сараев. Древесину он покрыл яркими акриловыми красками. Забавный домик — отличное цветовое пятно.

В Инстаграме художник так описал проект: «Стайка 2607. Проект выиграл премию АРХИWOOD в номинации арт-объект в народном голосовании. Фанера, металл, акриловая краска».

Теперь стайка из Сатки борется за победу в XI премии в области современного искусства. Стайка Алексея Луки заявлена в номинации «Искусство в общественном пространстве». У нашего арт-объекта много конкурентов: 51 проект из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ростова, Хельсинки.

Итоги подведут 26 апреля, в Санкт-Петербурге, на фестивале «Арт-механика».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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