Сарайчик из Челябинской области борется за звание лучшего арт-объекта страны
Алексей Лука, известный московский художник, очень любит маленький городок Сатка, что в Челябинской области. Его граффити украшены стены здешних домов. Творчеством Лука занимается уже более 15 лет: для него холсты — не только те, что натянуты на подрамники, но и фасады домов, куски дерева.
В прошлрм году, на улице им. 50-летия ВЛКСМ в Сатке, Лука построил сарайчик-стайку. Материалом послужили обломки сараев. Древесину он покрыл яркими акриловыми красками. Забавный домик — отличное цветовое пятно.
В Инстаграме художник так описал проект: «Стайка 2607. Проект выиграл премию АРХИWOOD в номинации арт-объект в народном голосовании. Фанера, металл, акриловая краска».
Теперь стайка из Сатки борется за победу в XI премии в области современного искусства. Стайка Алексея Луки заявлена в номинации «Искусство в общественном пространстве». У нашего арт-объекта много конкурентов: 51 проект из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ростова, Хельсинки.
Итоги подведут 26 апреля, в Санкт-Петербурге, на фестивале «Арт-механика».
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