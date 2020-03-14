В Челябинске из горящего дома эвакуировали десять детей
Сигнал тревоги на центральный пульт связи Челябинска поступил из Тракторозаводского района 14 марта.
— К дому, расположенному по улице Марченко, незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. — По прибытию было установлено, что на первом этаже в электрощите произошло короткое замыкание с последующим горением на площади один квадратный метр.
Пожарные с помощью огнетушителей оперативно погасили пламя. Из-за сильного дыма, валившего из щитка, с помощью спасательных комплектов, сотрудники МЧС вывели на свежий воздух 20 человек. В том числе, десять детей. Погибших и травмированных в результате происшествия нет.
Всего в тушении были задействованы 13 человек личного состава и четыре единицы техники.
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ИСТОЧНИК KP.RU