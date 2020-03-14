2020-03-14T15:20:29+03:00
Происшествия

В Челябинске из горящего дома эвакуировали десять детей

Пожар случился на первом этаже
Ольга АНТОНОВА
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На первом этаже жилома дома на ул. Марченко в электрощитке случилось короткое замыкание. Фото: 74.mchs.gov.ruНа первом этаже жилома дома на ул. Марченко в электрощитке случилось короткое замыкание. Фото: 74.mchs.gov.ru
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Сигнал тревоги на центральный пульт связи Челябинска поступил из Тракторозаводского района 14 марта.

— К дому, расположенному по улице Марченко, незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. — По прибытию было установлено, что на первом этаже в электрощите произошло короткое замыкание с последующим горением на площади один квадратный метр.

Пожарные с помощью огнетушителей оперативно погасили пламя. Из-за сильного дыма, валившего из щитка, с помощью спасательных комплектов, сотрудники МЧС вывели на свежий воздух 20 человек. В том числе, десять детей. Погибших и травмированных в результате происшествия нет.

Всего в тушении были задействованы 13 человек личного состава и четыре единицы техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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