Опять «минирование»? Самолет «Аэрофлота» Москва — Челябинск запросил экстренную посадку в Казани

14 Март 2020 2020-03-14T17:13:46+03:00

Рейс СУ-1422 изменил маршрут уже в воздухе

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В пятницу, 13 марта, вечером, вереница аварийных машин промчались в сторону челябинского аэропорта. Оказалось, поступила информация о взрывном устройстве на борту самолета Москва — Челябинск. К счастью, после тщательных поисков взрывчатку не обнаружили.

В субботу, 14 марта, стало известно, что самолет того же рейса — 1422 Москва — Челябинск запросил экстренной посадки в аэропорту Казани, изменив маршрут следования. Опять минирование?

В пресс-службе Челябинского аэропорта подтвердили, что борт запросил посадки в Казани. О причинах не сообщается.

Новость дополняется.

Траектория измененного маршруиа борта "Аэрофлота". Фото: соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU