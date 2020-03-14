Опять «минирование»? Самолет «Аэрофлота» Москва — Челябинск запросил экстренную посадку в Казани
В пятницу, 13 марта, вечером, вереница аварийных машин промчались в сторону челябинского аэропорта. Оказалось, поступила информация о взрывном устройстве на борту самолета Москва — Челябинск. К счастью, после тщательных поисков взрывчатку не обнаружили.
В субботу, 14 марта, стало известно, что самолет того же рейса — 1422 Москва — Челябинск запросил экстренной посадки в аэропорту Казани, изменив маршрут следования. Опять минирование?
В пресс-службе Челябинского аэропорта подтвердили, что борт запросил посадки в Казани. О причинах не сообщается.
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Траектория измененного маршруиа борта "Аэрофлота". Фото: соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU