2020-03-14T17:13:46+03:00
Происшествия

Опять «минирование»? Самолет «Аэрофлота» Москва — Челябинск запросил экстренную посадку в Казани

Рейс СУ-1422 изменил маршрут уже в воздухе
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Самолет рейса Челябинск - Москва запросил посадку в Казани.Самолет рейса Челябинск - Москва запросил посадку в Казани.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

В пятницу, 13 марта, вечером, вереница аварийных машин промчались в сторону челябинского аэропорта. Оказалось, поступила информация о взрывном устройстве на борту самолета Москва — Челябинск. К счастью, после тщательных поисков взрывчатку не обнаружили.

В субботу, 14 марта, стало известно, что самолет того же рейса — 1422 Москва — Челябинск запросил экстренной посадки в аэропорту Казани, изменив маршрут следования. Опять минирование?

В пресс-службе Челябинского аэропорта подтвердили, что борт запросил посадки в Казани. О причинах не сообщается.

Новость дополняется.

Траектория измененного маршруиа борта "Аэрофлота". Фото: соцсети.

Траектория измененного маршруиа борта "Аэрофлота". Фото: соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стала известна причина экстренной посадки самолета Москва — Челябинск в Казани
Самолет рейса Москва — Челябинск, экстренно севший в Казани, взлетает в 17.15 по московскому времени
Опять «минирование»? Самолет «Аэрофлота» Москва — Челябинск запросил экстренную посадку в Казани
Группа «Порнофильмы» спела для челябинских чиновников
В Челябинске из горящего дома эвакуировали десять детей
Сарайчик из Челябинской области борется за звание лучшего арт-объекта страны
Уйдут ли в Челябинске школы на карантн из-за коронавируса
Жителю Челябинской области грозит пять лет тюрьмы за найденный телефон
В Челябинске с улиц машинами вывозят подтаявший снег
В Челябинске набережную «украсили» приветствиями и просьбой о помощи
Алексей Текслер подытожил работу заседания окружного Совета по экологии
В Челябинской области город терпит «дорожное стихийное» бедствие
В Челябинске жителям «Академ Риверсайда» сообщили, когда появится дорога
В Челябинской области школьные дворы завалены упаковками из-под бесплатного молока
В Челябинске в женской колонии выбрали «Мисс весну-2020»
Молодой весны гонцы. В Челябинскую область вернулись лебеди
Карантин по коронавирусу: борцам из Челябинской области отменили турнир
Пассажиры «заминированного» самолета в Челябинске рассказали о досмотре
В Челябинске дети пытались ограбить магазин
В Челябинске ищут водителя маршрутки
Экстренные службы проверили «заминированный» самолет Москва — Челябинск
Мэрия Челябинска ищет подрядчика на отлов и содержание животных
Аноним сообщил о «минировании» самолета Москва — Челябинск
Кредитный потребительский кооператив граждан «УралЗайм» собирает пайщиков
Работники челябинского завода недовольны низкими зарплатами
Самому дорогому игроку магнитогорского «Металлурга» снизят зарплату
Полпред президента на совещании в Челябинске рассказал о борьбе с коронавирусом
Текслер доложил полпреду Цуканову об экологических требованиях к агрохолдингам в Челябинске