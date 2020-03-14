2020-03-14T17:11:47+03:00
Происшествия

Самолет рейса Москва — Челябинск, экстренно севший в Казани, взлетает в 17.15 по московскому времени

В справочной службы международной воздушной гавани столицы Татарстана подтвердили скорый взлет борта «Аэрофлота»
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Самолет Челябинск - Москва, экстренно севший в Казани, взлетает с минуты на минуту.Самолет Челябинск - Москва, экстренно севший в Казани, взлетает с минуты на минуту.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

В субботу, 14 марта, изрядно понервничали наземные службы аэропорта Челябинск, пассажиры и экипаж самолета компании «Аэрофлот» рейса 1422 Москва — Челябинск. Как сообщил журналисту КП-Челябинск один из сотрудников челябинского аэропорта, поступило сообщение о «минировании».

Второе меньше чем за сутки!

Такая же история, напомним, произошла накануне, с тем же рейсом Москва — Челябинск компании «Аэрофлот». Сообщение о минировании, к счастью, оказалось ложным. 82 пассажира и 6 членов экипажа приземлились в столичном аэропорту Шереметьево.

В субботу, 14 марта, над городом Нижнекамском борт вдруг сменил фактически прямую траекторию и повернул на Казань. В пресс-службе Челябинского аэропорта подтвердили смену курса лайнера.

Корреспондент КП-Челябинск дозвонился до справочной службы международного аэропорта в столице Татарстана.

— Причины посадки борта нам неизвестны. Но в 17.15 он взлетает. Все хорошо, — ответил спокойный женский голос.

— Пассажиров выводили из салона самолета?

— Не могу сказать. Все хорошо, не переживайте!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самолет рейса Москва — Челябинск сел в Казани не из-за авиадебошира
Стала известна причина экстренной посадки самолета Москва — Челябинск в Казани
Самолет рейса Москва — Челябинск, экстренно севший в Казани, взлетает в 17.15 по московскому времени
Опять «минирование»? Самолет «Аэрофлота» Москва — Челябинск запросил экстренную посадку в Казани
Группа «Порнофильмы» спела для челябинских чиновников
В Челябинске из горящего дома эвакуировали десять детей
Сарайчик из Челябинской области борется за звание лучшего арт-объекта страны
Уйдут ли в Челябинске школы на карантн из-за коронавируса
Жителю Челябинской области грозит пять лет тюрьмы за найденный телефон
В Челябинске с улиц машинами вывозят подтаявший снег
В Челябинске набережную «украсили» приветствиями и просьбой о помощи
Алексей Текслер подытожил работу заседания окружного Совета по экологии
В Челябинской области город терпит «дорожное стихийное» бедствие
В Челябинске жителям «Академ Риверсайда» сообщили, когда появится дорога
В Челябинской области школьные дворы завалены упаковками из-под бесплатного молока
В Челябинске в женской колонии выбрали «Мисс весну-2020»
Молодой весны гонцы. В Челябинскую область вернулись лебеди
Карантин по коронавирусу: борцам из Челябинской области отменили турнир
Пассажиры «заминированного» самолета в Челябинске рассказали о досмотре
В Челябинске дети пытались ограбить магазин
В Челябинске ищут водителя маршрутки
Экстренные службы проверили «заминированный» самолет Москва — Челябинск
Мэрия Челябинска ищет подрядчика на отлов и содержание животных
Аноним сообщил о «минировании» самолета Москва — Челябинск
Кредитный потребительский кооператив граждан «УралЗайм» собирает пайщиков
Работники челябинского завода недовольны низкими зарплатами
Самому дорогому игроку магнитогорского «Металлурга» снизят зарплату
Полпред президента на совещании в Челябинске рассказал о борьбе с коронавирусом
Текслер доложил полпреду Цуканову об экологических требованиях к агрохолдингам в Челябинске