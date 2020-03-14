Самолет рейса Москва — Челябинск, экстренно севший в Казани, взлетает в 17.15 по московскому времени
В субботу, 14 марта, изрядно понервничали наземные службы аэропорта Челябинск, пассажиры и экипаж самолета компании «Аэрофлот» рейса 1422 Москва — Челябинск. Как сообщил журналисту КП-Челябинск один из сотрудников челябинского аэропорта, поступило сообщение о «минировании».
Второе меньше чем за сутки!
Такая же история, напомним, произошла накануне, с тем же рейсом Москва — Челябинск компании «Аэрофлот». Сообщение о минировании, к счастью, оказалось ложным. 82 пассажира и 6 членов экипажа приземлились в столичном аэропорту Шереметьево.
В субботу, 14 марта, над городом Нижнекамском борт вдруг сменил фактически прямую траекторию и повернул на Казань. В пресс-службе Челябинского аэропорта подтвердили смену курса лайнера.
Корреспондент КП-Челябинск дозвонился до справочной службы международного аэропорта в столице Татарстана.
— Причины посадки борта нам неизвестны. Но в 17.15 он взлетает. Все хорошо, — ответил спокойный женский голос.
— Пассажиров выводили из салона самолета?
— Не могу сказать. Все хорошо, не переживайте!
ИСТОЧНИК KP.RU