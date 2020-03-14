2020-03-14T17:09:28+03:00
Происшествия

Стала известна причина экстренной посадки самолета Москва — Челябинск в Казани

«Комсомолка» узнала подробности самой горячей новости часа
Ольга АНТОНОВА
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В аэропорту Казани экстренно сел борт рейса Челябинск - Москва. Фото: Из материалов пресс-службы аэропрта Казани.В аэропорту Казани экстренно сел борт рейса Челябинск - Москва. Фото: Из материалов пресс-службы аэропрта Казани.
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Самолет рейса МоскваЧелябинск незапланированно сел в аэропорту Казани в 15.40. по московскому времени. На летном поле борт встречали сотрудники полиции. Как сообщают корреспонденты КП-Казань, «пилот самолета, уже пролетевшего столицу Татарстана, подал сигнал тревоги, и был вынужден вернуться. Он принял решение приземлиться в ближайшем аэропорту».

Как только самолет приземлился и был подан трап, в салон поднялись сотрудники полиции. Их вызвали к конкретному пассажиру, который устроил дебош в воздухе. Орал ругательства, сыпал проклятиями. По предварительной информации, мужчина был пьян. С рейса его сняли.

— Вылет самолета назначен на 17.15. по московскому времени, — сообщили корреспонденту КП-Челябинск в справочной международного аэропорта Казани.

Как пояснил корреспонденту КП-Челябинск эксперт Олег Ежков, поступок авиадебошира может быть классифицирован как мелкое хулиганство, если он никого не избил и не искалечил. А это — штраф и административное наказание в 15 суток ареста. Авиакомпания может потребовать компенсацию за экстренную посадку. Пассажира, скорее всего, внесут в «черный список» конкретной авиакомпании.

В пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте уточнили, что какие санкции по ст. 20.1 КоАПП будут применены к авиадебоширу — это решат правоохранительные органы на месте совершения административного правонарушения. То есть, в Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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