2020-03-14T17:40:59+03:00
Происшествия

Самолет рейса Москва — Челябинск сел в Казани не из-за авиадебошира

Информационное агентство ТАСС пишет о загадочных электронных письмах
Ольга АНТОНОВА
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На электронную почту аэропорта Шереметьево пришли анонимки.На электронную почту аэропорта Шереметьево пришли анонимки.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Экстренная посадка самолета МоскваЧелябинск в аэропорту Казани в субботу, 14 марта, объясняется не бучей хулигана на борту, как предполагалось ранее. Информагентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» трех самолетов рейсов Москва — Тюмень, Иркутск — Москва, Москва — Челябинск.

Экипаж самолета Москва — Челябинск решил не рисковать и посадил лайнер в Казани. Посадка прошла в штатном режиме. Самолеты двух других рейсов, указанных в письме, решили продолжить полеты по маршрутам.

Вылет самолета Москва — Челябинск их аэропорта Казани был назначен на 17.15 по московскому времени. В справочной аэропорта корреспонденту КП-Челябинск сообщили, что вылет отложен на 17.45 по Москве.

Сообщений о найденной взрывчатке не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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