Сотрудницу быстрозаймов в Челябинской области поймали с поддельной купюрой

15 Март 2020 2020-03-15T08:10:41+03:00

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Женщина работала в одной из микрофинансовых контор Троицка в Челябинской области. Ей в руки попала поддельная пятитысячная купюра. В полиции не уточняют откуда деньги — принесли расплачиваться должники или купюра была в кассе.

Фальшивую банкноту 40-летняя челябинка забрала себе. Хотя по инструкции должна была сообщить начальству и в органы. Работница займов поехала в соседний Южноральск и там заплатила пятитысячной в магазине.

— Продавцы подделку обнаружили и позвонили в полицию. Возбуждено уголовное дело за сбыт поддельных денег. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до 8 лет. Подозреваемая под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU