2020-03-15T08:32:05+03:00
Общество

Из-за обледенелой полосы в аэропорту Челябинска не смог сесть самолет

Борт вынужден был уйти в Екатеринбург
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске из-за погоды задержали рейсы 15 марта.В Челябинске из-за погоды задержали рейсы 15 марта.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Ранним утром 15 марта в Челябинске не смог приземлиться борт S7 1141. Airbus A319 был вынужден уйти в Екатеринбург. Задержка рейса составила около пяти часов.

Кроме того, на час отложен рейс SU 1420. Вместо 11:55 в онлайн-табло значится расчетное время прибытия 12:55. Значит и задержат время вылета в столицу.

— Рейс должен был быть в 12.40. В начале десятого утра позвонили из справочной «Аэрофлота», предупредили, что время вылета изменилось — сдвинули на час. Хорошо, что такси еще не успела вызвать, — говорит челябинка Валерия.

— Самолеты не смогли принять из-за обледенения взлетно-посадочной полосы. Сейчас идет обработка. Обещали справиться к 12:00, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе аэропорта Баландино.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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