2020-03-15T08:39:49+03:00
Происшествия

В теплицы мигрантов под Челябинском нагрянул ОМОН

Нарушителям выписали пачку штрафов, а несколько человек решено депортировать
Андрей АБРАМОВ
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В теплицах под Челябинском прошли рейды.В теплицах под Челябинском прошли рейды.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
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Крупное тепличное хозяйство находятся в Красноармейском районе Челябинской области. Славится оно и тем, что подавляющее большинство работников — мигранты из Азии. Перед началом аграрного сезона полицейские отправились в рейд. Для силовой поддержки взяли сотрудников ОМОН Росгвардии.

На месте застали под сотню иностранцы. Все были задействованы на сельхоз работах. Итогом визита силовиков стала пачка штрафов. Кто-то нарушил режим пребывания в стране, другие не получили разрешения на работу. По итогам рейда двоих мигрантов решено депортировать и запретить въезд на пять лет.

— Все трудовые мигранты проверены на причастность к совершению преступлений, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет. На работодателя, который незаконно привлек иностранных сотрудников, составили семь протоколов. На нарушителей миграционного законодательства наложены штрафы на общую сумму 22 тысячи рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Также солидный штраф грозит бизнесу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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