Директора спорткомплекса нашли мертвым в Челябинской области

15 Март 2020 2020-03-15T10:51:47+03:00

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14 марта в Верхнем Уфалее Челябинской области нашли тело директора местного физкультурно-оздоровительного комплекса. В большом ФОКе был бассейн и несколько секций. По предварительным данным, руководитель выпал из окна своей квартиры.

Известно, что мужчина был женат, двое детей. Обстоятельства его смерти устанавливает Следственный комитет. Погибшему был 41 год.

Управленец был на хорошем счету и даже побеждал в местных конкурсах. У него два образования — спортивного педагога и менеджера-экономиста. Уфалейский ФОК он возглавил четыре года назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU