Журналисты КП-Челябинск отличились на турнирах СМИ

15 Март 2020 2020-03-15T11:15:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Спартакиада среди средств массовой информации проводится в столице Южного Урале уже не первый год. Сотрудники КП-Челябинск постоянные участники таких состязаний. Но соревнуются журналисты вовсе не в профессиональных знаниях и навыках, а на спортивных площадках.

В этом году спартакиада началась со стрельбы из малокалиберной винтовки и настольного тенниса. В обоих видах челябинская «Комсомолка» завоевала серебряные медали. Впереди — стрельба из лука, футбол, игра в подкидного дурака и еще несколько дисциплин. «Комсомольцы», как всегда нацелены на самые высокие места.

Тем временем КП-Челябинск отличилась и на турнире Союза журналистов Челябинской области по бильярду (американский пул), который проводился совместно с региональной федерацией по этому виду спорта. «Комсомольская правда» и здесь «отстрелялась» вполне удачно — третье место.

ИСТОЧНИК KP.RU