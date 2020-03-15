2020-03-15T11:15:17+03:00
Общество

Журналисты КП-Челябинск отличились на турнирах СМИ

В активе «Комсомолки» три призовых места
Алексей МИКУШИН
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Команда КП-Челябинск: фотограф Валерий Звонарев. GR-менеджер Кирилл Бабушкин и спортивный корреспондент Алексей Микушин.Команда КП-Челябинск: фотограф Валерий Звонарев. GR-менеджер Кирилл Бабушкин и спортивный корреспондент Алексей Микушин.Фото: Личный архив героя публикации
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Спартакиада среди средств массовой информации проводится в столице Южного Урале уже не первый год. Сотрудники КП-Челябинск постоянные участники таких состязаний. Но соревнуются журналисты вовсе не в профессиональных знаниях и навыках, а на спортивных площадках.

В этом году спартакиада началась со стрельбы из малокалиберной винтовки и настольного тенниса. В обоих видах челябинская «Комсомолка» завоевала серебряные медали. Впереди — стрельба из лука, футбол, игра в подкидного дурака и еще несколько дисциплин. «Комсомольцы», как всегда нацелены на самые высокие места.

Тем временем КП-Челябинск отличилась и на турнире Союза журналистов Челябинской области по бильярду (американский пул), который проводился совместно с региональной федерацией по этому виду спорта. «Комсомольская правда» и здесь «отстрелялась» вполне удачно — третье место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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