Голый мужик ворвался в детский бассейн в Челябинской области

16 Март 2020 2020-03-16T04:54:33+03:00

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Суматоха поднялась в центре дополнительного образования детей в Магнитогорске. В пятницу 13 марта в 8 часов утра ребятня занимались с тренером в бассейне, как вдруг...

— С детьми плавал в бассейне озабоченный голый мужик! Голый мужик, понимаете? Что было в его голове? Как он туда проник вообще? Куда смотрела охрана? Хорошо, что вахтеры быстро среагировали и вызвали полицию. Что пережили бедные сотрудники! На них просто лиц не было! Мы, родители, все в шоке. Дети видели причиндалы этого урода. Как это отразиться на их психике? А, может, он чего-то в воду успел напускать, кто его знает. Просто ужас! — такое сообщение мамы одного из воспитанников центра опубликовали в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

— Говорят, он уже рано утром был там. Зашел, разделся, пошел в раздевалку и оттуда голый в бассейн прыгнул. Дочь в шоке была! — подтвердила другая родительница Юлия.

Однако, родители ничего не видели лично, а лишь слышали от детей. История, передаваемая от одного к другому, обрастала шокирующими подробностями. Но, как утверждают сами сотрудники Центра, взрослый посетитель не успел нырнуть в бассейн, и дети его даже не видели. Голого мужика задержали еще в раздевалке.

— Действительно, в 8:00 в наш Центр прошел мужчина, — комментирует руководитель Правобережного центра дополнительного образования детей Лилия Беккер. — Вахтеру он сообщил, что ожидает ребенка с бассейна. Он снял верхнюю одежду и сдал в гардероб, ожидал в холле. В 08:10 уже была вызвана охрана по тревожной кнопке. Благодаря быстрой реакции сотрудников бассейна, удалось избежать негативных последствий. Лаборант преградила путь этому мужчине в раздевалке! Педагог, которая в это время проводила занятия с детьми на воде, также быстро среагировала. В 8:25 была вызвана полиция. Все это время мужчина был под присмотром сотрудников охраны. Информация о том, что мужчина с детьми плавал в бассейне, — это ложь!

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