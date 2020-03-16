«Страшная жирная баба!»: таксист оставил послание на двери пассажирки в Челябинской области

16 Март 2020 2020-03-16T05:18:00+03:00

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Таких мстительных таксистов, пожалуй, мы еще не видели. Свою историю рассказала в соцсети жительница Магнитогорска.

— Довелось мне с сыном в последних числах февраля ехать на такси. Запах в салоне конечно не «Лавандовые луга», ну да ладно. Сели. Не могу сына пристегнуть. Говорю водителю: «Не поможете?» А он в ответ: «Твой ребенок — ты и пристегивай!» Причем, с матом, — пишет пассажирка в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК. — Пристегнула с горем пополам, поехали. Приезжаем на адрес, даю ему деньги, а он мне говорит: «В следующий раз, если вдруг попадетесь мне, я специально буду делать остановки, чтобы было без сдачи!» Конечно, о такой поездке я сообщила в службу такси. А дальше — самое интересное. 9 марта этот «добрейший водила» оставил открытку на двери в мой подъезд! Я, конечно, нашла его! По телефону несет чушь: мол, это не я. На встречу приехать боится. Но и извиняться не желает! Наказан не был. Продолжает работать в такси.

Пользователи соцсети — в шоке от такого таксиста. Вот что они пишут:

— Ужас! Вот это «мужик»! Вот это поздравил с 8 марта!

— У психоватов весеннее обострение началось. Но страшно, что такие в такси работают!

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ИСТОЧНИК KP.RU