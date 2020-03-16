В Челябинске власти назвали фейком новость о случае заражения коронавирусной инфекцией

16 Март 2020 2020-03-16T09:05:04+03:00

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт заявила, что никто ничего не скрывает

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В нашей области нет ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции под наблюдением врачей находится 425 человек, прибывших из стран, где есть случаи заражения.

В пункте временного размещения находятся семь здоровых китайцев.

Еще семь человек с признаками ОРВИ, прибывшие из стран, где зарегистрирована инфекция, госпитализированы. Обследованы, результаты анализов отрицательные, лечатся.

Новость о том, что «в Челябинске зарегистрирован первый случай коронавируса» не имеет под собой оснований. Об этом на своей странице в Фейсбуке заявила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт:

«Уважаемые друзья и коллеги! Официально заявляю, что ни одного случая коронавирусной инфекции в регионе не зафиксировано. Предпринимаются все необходимые профилактические меры. Те кто пишет ложную информацию, надеюсь, дает себе отчет о последствиях подобных заявлений. Это желание привлечь к себе внимание? Или показать свою псевдоинформированность? Никто не скрывал и не скрывает информацию о ситуации в регионе. Подтвержденных случаев в регионе нет! Направьте свою энергию и знания на соблюдение профилактических мер!».

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ИСТОЧНИК KP.RU