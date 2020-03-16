В Челябинске отключат светофоры на трех перекрестках

16 Март 2020 2020-03-16T08:35:24+03:00

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Планируйте свой маршрут: 16 марта на трех перекрестках в Челябинске отключат светофоры. Все из-за профилактических работ.

Отключение пока не коснулось перекрестка улиц Энгельса и Коммуны. Там светофор не будет работать всего лишь час — с 14:00 до 15:00. Сейчас регулировщики работают на пересечении улиц Братьев Кашириных и 40-летия Победы, а также у ДС «Юность». Здесь светофоры включат в 12:00 и 10:30 соответственно.

Отметим, что на некоторых участках могут появиться заторы. Так проблемы с движением были на перекрестке Братьев Кашириных и 40-летия Победы, а также на соседнем пересечении с улицей Чичерина.

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ИСТОЧНИК KP.RU