2020-03-16T08:59:34+03:00
Общество

В Челябинске глава города Наталья Котова недовольна состоянием парков

По словам градоначальницы, ей пишут СМС-ки о нечищеных дорожках
Ольга АНТОНОВА
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В парке им. Гагарина уже вычистили дорожки.В парке им. Гагарина уже вычистили дорожки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В понедельник, 16 марта, на аппаратном совещании в мэрии глава города Наталья Котова высказала замечание по состоянию парков.

— Приведите в порядок парк им. Гагарина, — обратилась она к подчиненным. — Это что такое? Мне пишут СМС-ки с жалобами, что нельзя по парку проехать на инвалидной коляске. Возьмите технику в аренду, вычистите дорожки. Мы закупаем уборочную технику, она будет работать и в парках. А пока возьмите в аренду.

Заместитель главы города Сергей Авдеев сообщил, что парк им. Гагарина уже вычищен. Парк им. Терешковой и им. Тищенко — тоже. Есть замечания по состоянию Горсада, в ближайшее время его приведут в порядок.

Кроме того, Котова распорядилась начать уборку города, не дожидаясь официальных дат субботников.

— Ничего не ждем. Вытаявший мусор на улицах и во дворах пусть сейчас собирают ручники. Грязные кучи снега раскалываем. Выпавший снег вывозим в дневное время, в подтаявшем состоянии, потому что ночью он смерзнется, — распорядилась глава города.

Напомним, субботники в Челябинске начнутся 20 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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