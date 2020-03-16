2020-03-16T09:47:33+03:00
Общество

Челябинцы жалуются на дорожную яму

За последнее время здесь сломалось более 30 машин
Андрей МОСКВИЧЕВ
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В комментариях многие пользователи поделились своими происшествиями. Фото: vk.com/parkoviy_74В комментариях многие пользователи поделились своими происшествиями. Фото: vk.com/parkoviy_74
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Автомобилисты Челябинска жалуются на проблемный участок на Северо-Западе. По словам пользователей социальных сетей, ежедневно несколько машин пробивают себе здесь колеса.

Как сообщает издание «Челябинск Сегодня» всему виной яма на улице Бейвеля на выезде из микрорайона «Парковый». Только 15 марта, как рассказал один из автолюбителей, здесь столкнулись с проблемой пять машин.

— Общее количество пострадавших автомобилей за последнюю неделю перевалило уже за три десятка. Один из пострадавших, водитель Subaru, который пробил колесо и повредил передние стойки автомобиля, вызвал аварийного комиссара и сотрудников ГИБДД для оформления ДТП, водитель настроен взыскать нанесенный ущерб, — цитирует издание челябинца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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