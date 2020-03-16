В Челябинской области за уничтожение детской площадки осудили вандалов
На скамье подсудимых в Чебаркуле — два местных жителей 19 и 27 лет. Зимой прошлого года в селе Варламово они раскурочили на детской площадке восемь урн и девять скамеек, оторвав от них деревянные брусья.
Как сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, ущерб, причиненный администрации Варламовского сельского поселения оценен в 70 тыс. рублей.
Мировым судом 19-летнему подсудимому назначено наказание в виде года 10 дней ограничения свободы, второму осужденному — год ограничения свободы.
Осужденные обязаны компенсировать причиненный муниципалитету ущерб.
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ИСТОЧНИК KP.RU