2020-03-16T11:25:35+03:00
Общество

В Челябинской области за уничтожение детской площадки осудили вандалов

Пьяные буяны разнесли скамейки и сломали урны
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинской области осудили двух вандалов.В Челябинской области осудили двух вандалов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На скамье подсудимых в Чебаркуле — два местных жителей 19 и 27 лет. Зимой прошлого года в селе Варламово они раскурочили на детской площадке восемь урн и девять скамеек, оторвав от них деревянные брусья.

Как сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, ущерб, причиненный администрации Варламовского сельского поселения оценен в 70 тыс. рублей.

Мировым судом 19-летнему подсудимому назначено наказание в виде года 10 дней ограничения свободы, второму осужденному — год ограничения свободы.

Осужденные обязаны компенсировать причиненный муниципалитету ущерб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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