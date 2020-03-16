2020-03-16T11:50:40+03:00
Общество

Вузы Челябинска обсуждают переход на дистанционное обучение из-за угрозы коронавируса

Вопрос решится сегодня-завтра
Лидия ПЕСКОВА
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Студентам предлагают учиться дистанционно.Студентам предлагают учиться дистанционно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Вузы Челябинска готовы отправить своих студентов на дистанционное обучение. Этот вопрос в понедельник, 16 марта, обсуждаются сразу в нескольких учебных заведениях города.

— Точная дата перевода студентов на дистанционную форму обучения пока неизвестна. В данный момент руководство Челябинского государственного университета прорабатывает организацию образовательного процесса на период пандемии. У вуза достаточно технических возможностей, чтобы вести обучение дистанционно, однако столь массовый переход на дистанционное обучение — прецедент для всего региона, поэтому необходимо учесть целый ряд нюансов. Задача: оперативно подготовить преподавателей и площадки ЧелГУ для такой работы, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь ЧелГУ Анастасия Куренкова.

Аналогичные совещания проходят в педагогическом университете и в ЮУрГУ. Здесь решение должны принять уже к вечеру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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