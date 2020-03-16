В Челябинской области самое чистое озеро утонуло в мусоре

16 Март 2020 2020-03-16T11:56:11+03:00

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Активисты-общественники из Миасса бьют тревогу: берега заповедного озера Тургояк страшно замусорены. В выходные волонтера организации «Гражданский патруль» выехали с рейдом к озеру и сняли переполненные урны и горы отходов на берегу.

— Недавно правительство Челябинской области отменило своим постановлением границу памятника природы и официально разрешило строить в 50-метровой близости от него дороги, дома, отели, прочие развлекательные и инфраструктурные объекты. При этом надлежащий контроль и уход за территорией памятника до сих пор не организован. Всюду рыбаки, их мусор, урны переполнены и, по всей видимости, давно не вывозились, — рассказывает Анна Сизова, руководитель местного отделения общественной организации в Миассе.

Активисты считают, новые правила эксплуатации побережья заповедного водоема должны быть отменены. С новыми правилами состояние памятника природы может ухудшится. В прошлом году у памятника природы была зафиксирована третья степень «цветения».

правозащитники готовят обращения в минэкологии и правительство Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU