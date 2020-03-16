Стало известно, отменят ли в Челябинске из-за коронавируса концерты
В Челябинской области театры, концертные залы и музеи работают в прежнем режиме. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры, предупредительные меры вводятся для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В регионе, напомним, нет ни одного случая инфицирования.
Властями региона рекомендовано ограничить проведение мероприятий с участием 500 человек и более. На Южном Урале таких вместительных залов нет.
— Это сделано, как подчеркивают в региональном минкульте, для перестраховки. И не только из-за коронавируса.
Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин рассказал:
— Вопрос обсуждался на совещании у первого вице-губернатора. Спектакли и гастроли будут проходить по плану. Тем не менее, во всех культурных учреждениях будут приняты усиленные меры безопасности. Мы обеспечим обслуживающий персонал защитными масками. Залы и другие помещения дополнительно обрабатываются как до, так и после концертов и спектаклей.
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ИСТОЧНИК KP.RU