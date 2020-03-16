Стало известно, отменят ли в Челябинске из-за коронавируса концерты

16 Март 2020 2020-03-16T13:28:09+03:00

Рекомендовано больше, чем 500 человек не собираться

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В Челябинской области театры, концертные залы и музеи работают в прежнем режиме. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры, предупредительные меры вводятся для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В регионе, напомним, нет ни одного случая инфицирования.

Властями региона рекомендовано ограничить проведение мероприятий с участием 500 человек и более. На Южном Урале таких вместительных залов нет.

— Это сделано, как подчеркивают в региональном минкульте, для перестраховки. И не только из-за коронавируса.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин рассказал:

— Вопрос обсуждался на совещании у первого вице-губернатора. Спектакли и гастроли будут проходить по плану. Тем не менее, во всех культурных учреждениях будут приняты усиленные меры безопасности. Мы обеспечим обслуживающий персонал защитными масками. Залы и другие помещения дополнительно обрабатываются как до, так и после концертов и спектаклей.

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ИСТОЧНИК KP.RU