2020-03-16T14:27:59+03:00
Общество

В Челябинске за год обещают реконструировать здание детский филармонии

По распоряжению губернатора Алексея Текслера на важную работу выделено более 171 млн рублей
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
В Челябинске за год власти хотят преобразить обветшалое здание детской филармонии. Фото: pravmin74.ruВ Челябинске за год власти хотят преобразить обветшалое здание детской филармонии. Фото: pravmin74.ru
Изменить размер текста:

36 лет назад на ул. Ворошилова в Челябинске открыли детскую филармонию. Ребятишки пели в хоре, занимались вокалом, играли в духовом оркестре, танцевали. Но 12 лет назад здание закрыли: денег на учреждения культуры выделяли по минимуму.

О реконструкции филармонии заговорили в январе 2019 г. Проект реконструкции предполагает расширение ее площадей.

По распоряжению губернатора Алексея Текслера на реконструкцию здания направлено 171 млн 318 тыс. руб. из областного бюджета.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства культуры, за год у здания появится пристрой, увеличится по площади зрительный зал. Число зрительных мест вырастет со 180 до 400, а площадь для занятий творческих коллективов увеличится на тысячу «квадратов».

После реконструкции в детской филармонии будут работать хоровая, хореографическая, духовая, симфоническая студии. В областной филармонии говорят, что на базе детской будут воспитывать будущих звезд большой сцены.

В этом здании опять зазвучат детские голоса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом здании опять зазвучат детские голоса.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус отменил Тотальный диктант-2020 в Челябинске и по миру
«Юничел» строит офисное здание на набережной Миасса в Челябинске
В Минздраве опровергли слухи о карантине в поликлиники Копейска
«Хороший семейный вечер получится»: Минздрав посоветовал челябинцам делать защитные маски самостоятельно
ЧМК изготовил балку для крупнейшего завода по добыче нефти в Казахстане
Кому оплатят больничный после карантина по коронавирусу в Челябинской области
В Челябинске за год обещают реконструировать здание детский филармонии
ВТБ Лизинг стал лидером по продажам автомобилей LADA в лизинг в России
Стала известна дата перехода ЧелГУ на дистанционное обучение
Текслер предложил Мишустину метод борьбы с дефицитом медицинских масок
Женщина с подозрением на коронавирус, сбежавшая от врачей в Челябинской области, нашлась
Стало известно, отменят ли в Челябинске из-за коронавируса концерты
В Челябинске в центре со столба свалилась часть дорогой иллюминации
Розничный кредитный портфель ВТБ на Южном Урале превысил 65 миллиардов рублей
В Челябинской области самое чистое озеро утонуло в мусоре
Вузы Челябинска обсуждают переход на дистанционное обучение из-за угрозы коронавируса
«Мы узнали и подсуетились»: что происходит на границе Челябинской области и Казахстана
Проверка слуха: класс, где учится сын пустившейся в бега туристки из Миасса, закрыли на карантин
В Челябинской области за уничтожение детской площадки осудили вандалов
Банк УРАЛСИБ предлагает новую памятную серебряную монету «150 лет со дня рождения В.И.Ленина»
Голода не будет. В Челябинске в супермаркетах нет дефицита продуктов
Челябинцы жалуются на дорожную яму
Зрители Челябинского оперного театра пожаловались на затопленную сцену
Подростку в Миассе вынесли приговор за изнасилование 12-летней девочки
В Челябинске глава города Наталья Котова недовольна состоянием парков
В Челябинске отключат светофоры на трех перекрестках
В Челябинске власти назвали фейком новость о случае заражения коронавирусной инфекцией
После выступления в Магнитогорске Марица Запашная высказалась о проблемах в цирке
«Страшная жирная баба!»: таксист оставил послание на двери пассажирки в Челябинской области