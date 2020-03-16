В Челябинске за год обещают реконструировать здание детский филармонии

16 Март 2020 2020-03-16T14:27:59+03:00

В Челябинске за год власти хотят преобразить обветшалое здание детской филармонии. Фото: pravmin74.ru

По распоряжению губернатора Алексея Текслера на важную работу выделено более 171 млн рублей

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36 лет назад на ул. Ворошилова в Челябинске открыли детскую филармонию. Ребятишки пели в хоре, занимались вокалом, играли в духовом оркестре, танцевали. Но 12 лет назад здание закрыли: денег на учреждения культуры выделяли по минимуму.

О реконструкции филармонии заговорили в январе 2019 г. Проект реконструкции предполагает расширение ее площадей.

По распоряжению губернатора Алексея Текслера на реконструкцию здания направлено 171 млн 318 тыс. руб. из областного бюджета.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства культуры, за год у здания появится пристрой, увеличится по площади зрительный зал. Число зрительных мест вырастет со 180 до 400, а площадь для занятий творческих коллективов увеличится на тысячу «квадратов».

После реконструкции в детской филармонии будут работать хоровая, хореографическая, духовая, симфоническая студии. В областной филармонии говорят, что на базе детской будут воспитывать будущих звезд большой сцены.

В этом здании опять зазвучат детские голоса.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU