«Юничел» строит офисное здание на набережной Миасса в Челябинске

16 Март 2020 2020-03-16T15:00:05+03:00

Планировалось, что в здании будет 14 этажей. Но потом от этих планов отказались. Фото: Иван МАКЕЕВ

Строители собираются сдавать объект уже к лету

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Строительство развернулось на набережной Миасса между цирком и площадкой конгресс-холла «Крылья». Именно здесь находится историческое здание обувной фабрики «Юничел».

Изначально компания планировала возвести 14-этажное здание. Но планы спутал конгресс-холл «Крылья». Архитекторы посчитали: именно конгресс-холл должен стать доминантой этого места. В итоге «Юничел» будет поднимать здание меньшей этажности. К тому же это дешевле.

— В офисном здании разместятся подразделения фабрики и шоурумы дома моделей. Строительство планируют закончить к началу лета 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU