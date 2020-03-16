«Юничел» строит офисное здание на набережной Миасса в Челябинске
Строительство развернулось на набережной Миасса между цирком и площадкой конгресс-холла «Крылья». Именно здесь находится историческое здание обувной фабрики «Юничел».
Изначально компания планировала возвести 14-этажное здание. Но планы спутал конгресс-холл «Крылья». Архитекторы посчитали: именно конгресс-холл должен стать доминантой этого места. В итоге «Юничел» будет поднимать здание меньшей этажности. К тому же это дешевле.
— В офисном здании разместятся подразделения фабрики и шоурумы дома моделей. Строительство планируют закончить к началу лета 2020 года.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU