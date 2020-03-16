Коронавирус отменил Тотальный диктант-2020 в Челябинске и по миру
Организаторы Тотального диктанта-2020 объявили: из-за пандемии коронавируса мероприятие переносится на осень. Точная дата проведения станет известна 25 марта.
Важное сообщение вывешено на странице Тотального диктанта в Челябинске социальной сети ВКонтакте:
«Штаб Тотального диктанта принял это решение, потому что для большинства поклонников акции участие станет невозможным это коснется зарубежных стран и значительной части России».
Очные курсы подготовки к Тотальному диктанту в Челябинске также переносятся. Курс рассчитан на семь недель. Позади у слушателей четыре недели занятий
— В городе работало три площадки по подготовке, — говорит специалист по связям с общественностью проекта «Тотальный диктант» в Челябинске Анна Минибаева. — На каждой занималось 40 человек. В режиме онлайн работает федеральная площадка подготовки.
Напомним, в 20202 г. Тотальный диктант пройдет в Челябинске в девятый раз. С каждым годом участников все больше. Если первые диктанты писали по 200 человек, то в 2019 г. — 2170.
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ИСТОЧНИК KP.RU